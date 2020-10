﻿Casinò live: l’ultima frontiera del gioco digitale tra streaming e marketing

PISA – Ormai da diversi anni i casinò online coinvolgono molti giocatori: si stima che in Italia la tendenza sia in crescita da tempo, per la precisione dall’arrivo dei primi casinò online italiani senza mai registrare cali, con un fatturato di oltre 81 milioni di euro a gennaio del 2020 (ultimo dato rilevato), a sua volta più alto del 13,8% rispetto all’anno precedente. Ma come tenere vivo l’interesse degli utenti? Recentemente sono cresciute le innovazioni tecnologiche e le trovate di marketing al servizio dei giocatori, dalla presenza di sezioni dedicate al gioco live a nuovi metodi di fidelizzazione.



Fonte: Unsplash.com

Le tecnologie streaming applicate ai casinò online

Una delle novità tecnologiche più interessanti ormai applicata da buona parte dei casinò digitali è quella dello streaming online: basta pensare a tutti gli spazi online che contemplano i giochi live, come ad esempio la sezione del nuovo casinò online live presente a questo link, in grado di fornire agli utenti iscritti diverse versioni di giochi da casinò, tutte ovviamente in versione live. Si tratta di giochi online al pari di quelli presenti nei casinò tradizionali, ma con una marcia in più: lo streaming in diretta di contenuti video permette infatti al casinò di avvalersi della collaborazione di croupier esperti che in tempo reale mandano avanti le partite e regolano i ritmi del gioco, proprio come in un casinò dal vivo. Così è possibile sperimentare un’esperienza di gioco molto più avanzata e accattivante rispetto a quella “classica” dei giochi online non live: i vantaggi dello streaming consentono di giocare a roulette, blackjack, baccarat e ad altri giochi da casinò in maniera completamente nuova e decisamente più coinvolgente.

Marketing e casinò online: le strategie di fidelizzazione

Un catalogo di giochi sempre aggiornato con le ultime novità e innovazioni tecnologiche rappresenta sicuramente un’attrattiva di valore per i giocatori, ma non basta da solo a garantire la fidelizzazione degli utenti: per questo motivo i casinò online si avvalgono di precise strategie di marketing elaborate per aumentare la fedeltà dei giocatori e al tempo stesso ricompensarli con premi e vantaggi. Una delle strategie più comuni è quella, molto sfruttata anche in altri settori come le piattaforme di streaming video, del bonus di benvenuto: chi si iscrive riceve un bonus come premio per iniziare a giocare, solitamente collegato a un incentivo o a puntate e giri gratis. Chi è già un giocatore assiduo, in compenso, vedrà la sua costanza ricompensata grazie a raccolte punti e programmi fedeltà che consentono di ottenere servizi premium come bonus ulteriori, vantaggi e novità esclusive in anteprima. Si tratta perciò di trasferire online innovazioni semplici e già molto note nel marketing “tradizionale” (come le fidelity card dei supermercati), possibili in questo settore proprio grazie al digitale, e che regalano ai casinò online una marcia in più rispetto a quelli fisici.



Fonte: Unsplash.com

La digitalizzazione consente dunque alle piattaforme che ospitano casinò online di fornire ai propri utenti tutta una gamma di servizi ottimizzati e al passo con le ultime tecnologie: ciò si rivela utile non solo per i nuovi giocatori ma anche per quelli già iscritti online, portando vantaggi a entrambe le parti.