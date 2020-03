﻿La Deputata Lucia Ciampi: “In emergenza coronavirus sono necessarie linee guida per valutazione studenti”

PISA – “Anche se, come tutti speriamo, la curva del contagio dovesse scendere nei prossimi giorni è evidente che le scuole non potranno essere riaperte immediatamente. È quindi necessario, fin da oggi, che il ministero predisponga linee guida nazionali uniformi relative alle modalità di valutazione degli studenti di ogni ordine e grado e in particolar modo per il corretto svolgimento degli esami di stato“. È quanto dichiara Lucia Ciampi, deputato Pd in Commissione Cultura della Camera.



“È incomiabile l’impegno dei docenti e degli studenti, che tra mille difficoltà, stanno cercando di continuare l’attività didattica online. È però palese che non tutti hanno gli strumenti tecnologici o il supporto familiare per raggiungere lo stesso grado di preparazione ed apprendimento. Sarebbe inoltre controproducente accelerare le attività al rientro in classe o posticipare troppo a lungo la fine dell’anno scolastico. Occorre che il Ministero definisca fin da subito soluzioni concertate ed efficaci, senza aspettare i progressivi ed incerti sviluppi della pandemia e non facendosi quindi trovare impreparato“, conclude Lucia Ciampi.