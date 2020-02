﻿Omaggio a Rossini con in scena Italian Opera Florence al Teatro delle Sfide

BIENTINA – Opera lirica in scena a Bientina per la rassegna ‘Teatro Liquido’. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Domenica 2 febbraio 2020 alle 18,00 al Teatro delle Sfide, in Via XX Settembre, è in programma ‘Petite funerallie du plasir’. Un atto unico in omaggio a Gioacchino Rossini a cura di Italian Opera Florence. Con Leonardo Sagliocca, Alessandro Calamai, Ana Seixas, Laura Brioli, Valentina Rugolo, Marco Mustaro, Francesco Marchetti ed Elena Pinciaroli. All’interno della sezione Musica universatile che comprende le grandi magie della musica tradizionale.

Gioacchino Rossini passa la sua vecchiaia scrivendo brevi, ironici ed allusivi brani pianistici tra cui il curioso Petit trainduplasir in cui viene descritto con dissacrante umorismo il deragliamento di un treno a vapore con tragici trapassi dei passeggeri. Scrive anche brani da camera e una grande messa per 12 voci 2 pianoforti e harmonium che egli intitola provocatoriamente Petite messe solennelle. Egli stesso definisce queste antologie senili i suoi peccati di vecchiaia. Dedica invece gran parte di sé alla cucina e all’invenzione di nuove ricette, alcune di esse vengono poi descritte da altri brevi pezzi pianistici.

Dopo la morte del maestro, diffusasi la notizia, ecco presentarsi a rendere omaggio alla salma, come fantasmi, i personaggi delle opere giovanili del cigno di Pesaro, e tra aneddoti, chiacchiericci, dissertazioni musicali, degustazione di ricette, tè e biscotti si finisce per eseguire il commovente testamento musicale rossiniano.

Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it. Prezzo biglietti 15,00€ intero – 12,00€ ridotto.