﻿”Ti ricorderemo con affetto Capitano”. La poesia di Sandro Cartei dedicata a Ferrigno

PISA – In questo momento di lutto per il calcio pisano non poteva mancare il ricordo del nostro poeta Sandro Cartei sulla scomparsa improvvisa di Fabrizio Ferrigno

TI RICORDEREMO CON AFFETTO CAPITANO

Ti accorgi, di colpo, che tutto passa in secondo piano

Quando apprendi la notizia, della morte, di un grande capitano

Fiero condottiero, animo gentile, uomo vero

Di ammirarti dai gradoni dell’Arena, son stato fiero



Grande tecnica, spirito di sacrificio, sguardo da guascone

Il sindaco, ti chiamavano, non a caso, per soprannome

Nessun cuore nerazzurro scorderà mai quella stagione

Con le costole rotte, in finale, ci portasti alla promozione



Ti ricordo con le scarpette bianche e con la fascia al braccio

Con il laccetto per i capelli e uno smisurato coraggio

Ti ha portato via un avversario sleale e maligno

Ti ricorderemo con affetto, Fabrizio Ferrigno