102 anni e non sentirli. Gli gli auguri dell’Amministrazione Comunale a Caterina Agnanno

PISA – 102 anni e non sentirli. La signora Caterina Agnanno, classe 1917, ha accolto oggi giovedì 10 gennaio nella sua abitazione il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, accompagnato dai consiglieri Marcello Lazzeri e Brunella Barbuti, per festeggiare il suo secondo compleanno da ultracentenaria.

Grande stupore da parte del Presidente del Consiglio C Alessandro Gennai quando la signora, che si è presentata in splendida forma, ha confessato di essersi recata solo l’anno scorso per la prima volta nella sua vita all’ospedale, dove infatti il personale dell’Azienda Ospedaliera ha constatato che i suoi dati anagrafici non erano mai stati inseriti nel sistema di registrazione.

Caterina Agnanno, originaria di Castelvetrano in provincia di Trapani, si è trasferita a Pisa nel 1982 dove ha messo su famiglia e ha lavorato per tanti anni in un negozio di mobili. La signora Agnanno, che vive a Porta a Mare in via di Balduccio insieme alla figlia, ha offerto caffè e pasticcini agli invitati ed ha ricevuto dal Presidente del Consiglio il mazzo di fiori e la pergamena con gli auguri da parte dell’Amministrazione