Il 10eLotto premia gli italiani. È la lottery più amata che ha già distribuito oltre 3 miliardi di premi

PISA – Il 10eLotto è un gioco semplice e divertente e che può farci sognare grandi vincite.

Fin dal 2009, anno del suo ingresso sul mercato delle lotterie, il 10 e lotto ha distribuito agli italiani un ammontare di premi in denaro davvero molto consistente.

Il premio massimo che un singolo giocatore può vincere al 10 e lotto raggiunge il tetto di 5.000.000 euro: un premio che fa davvero gola e per vincerlo bisognerebbe indovinare la sequenza dei dieci numeri fortunati tra i venti estratti a sorte durante l’estrazione con l’aggiunta del Doppio Oro. Difficile ma non impossibile.

Per questo 2018 il primato di una singola vincita è detenuto dalla cittadina di Ascoli Piceno, nelle Marche, e risale all’estrazione del 5 aprile. Il bottino portato a casa dal fortunato giocatore è stato di circa 500 mila euro vinti grazie alla combinazione di 9 numeri più il Numero ORO, l’opzione di gioco che al 10 e Lotto consente di moltiplicare le vincite fino a 21 volte.

Con la recente introduzione poi, dell’opzione Doppio Oro, oggi le vincite arrivano a moltiplicarsi anche 40 volte e l’adrenalina ad ogni estrazione non può far altro che aumentare.

Le regioni in cui si vince di più

Siamo già ad un totale di 3 miliardi di euro di vincite distribuite sul territorio nazionale da inizio anno e quel numero probabilmente è destinato ad aumentare.

Quali sono allora gli ingredienti per centrare una vincita al 10eLotto?

Un pizzico di fortuna, il tempismo della giocata perfetta e perché no, se ci credete, anche una componente di origine regionale.

Seguendo il dettaglio delle vincite realizzate, gli italiani più fortunati in questo 2018 provengono dalle regioni della Campania, del Lazio e del Veneto, e sono le regioni in cui si vince più spesso, e non solo al 10eLotto.

La classifica nazionale vede infatti al primo posto proprio la Campania, i cui abitanti detengono il record del numero di Jackpot vinti al SuperEnalotto, ben 18. Merito dei numeri o della Smorfia a cui i campani o comunque i napoletani affidano le proprie vicende quando si parla di tentare la sorte?

Noi non sappiamo quale possa essere il segreto per poter vincere ma crediamo che investire solo 1 euro per giocare online al 10 e lotto o per giocare nella ricevitoria sotto casa, e per inseguire il sogno di poter cambiare la nostra vita, è un vezzo al quale potremmo anche abituarci.