Serie D, girone E: Tuttocuoio torna in vetta. Ponsacco, Pianese e GhiviBorgo ko

PISA – Il Tuttocuoio espugna Viareggio (3-2) e torna in vetta alla classifica del girone E della serie D. In vetta perdono Pianese per mano del Prato (2-1), Ponsacco (1-0 a Gavorrano) e GhiviBorgo (sconfitta 2-1 per mano del Cannara).

I risultati della ventiseiesima giornata

Aglianese – Real Forte Querceta 2-1

Aquila Montevarchi – Sinalunghese 1-0

GhiviBorgo – Cannara 1-2

Massese – Trestina 0-0

Scandicci – San Gimignano 3-1

SeraPozzi – San Donato Tavernelle 1-1

Bastia – Sangiovannese 1-0

Gavorrano – Ponsacco 1-0

Pianese – Prato 1-2

Viareggio – Tuttocuoio 2-3

LA NUOVA CLASSIFICA

Tuttocuoio punti 48

Pianese 47

SerraPozzi, GhiviBorgo 46

Ponsacco 45

Aquila Montevarchi 44

San Donato Tavernelle 43

Gavorrano 40

Trestina 38

Cannara 37

Sangiovannese 34

Viareggio, Prato 33

Bastia, Aglianese 30

Real Forte Querceta 28

Scandicci 26

Sinalunghese 23

San Gimignano 15

Massese 13