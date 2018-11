19 anni fa la scomparsa di Romeo Anconetani

PISA – Ormai sono 19 anni che il Presidentissimo Romeo Anconetani ci ha lasciato. Era esattamente il 3 novembre del 1999 quando Romeo che per Pisa è stato molto di più di un semplice presidente di società calcistica se ne andava all’età di 77 anni, lui che aveva regalato ai colori nerazzurri un prestigioso periodo calcistico durato ben 15 anni tra promozioni in serie A e vittorie della Mitropa Cup.

di Maurizio Ficeli

Chi scrive ha un ricordo personale con Romeo Anconetani avendovi lavorato fianco a fianco per ben 5 anni fino al fallimento della società nel 1994 dove per il Pisa venne usato un metro di giudizio diverso da quello adottato per società come Bari o Napoli.

Tanti sarebbero gli aneddoti vissuti insieme a lui che facevano ed hanno fatto di lui un grande. Voglio ricordarti così, Romeo, con la tua bravura, la tua generosità, anche le tue impulsività che dopo un minuto non erano più nulla.

Domenica ci sarà una Santa Messa in suo ricordo alla chiesa della Maddalena in via Mazzini alle 9.

Sempre nel cuore di tutti i pisani grande Romeo!!

Foto Controcalcio – Word press