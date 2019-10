“Ragione di Stato” al Teatro Valgraziosa di Calci

CALCI – Il Mimesis Compagnia Teatrale in collaborazione con ANPI comitato provinciale Pisa, con il patrocinio del Comune di Calci presenta

“Ragione di Stato” di Rosanna Magrini, con Lorenzo Bartolini, Stefano Tognarelli, musiche a cura di Tommaso Sturlini, Teatro Valgraziosa, via della Propositura – Calci (Pi) venerdì 25 ottobre alle ore 21 con ingresso libero.

Uno spettacolo di teatro civile che combina satira e poesia, denuncia e intrattenimento, per raccontare la storia di un armadio. Non si tratta di un armadio qualunque. Dentro questo armadio, sono stati nascosti per oltre mezzo secolo i fascicoli contenenti i nomi dei responsabili nazifascisti delle centinaia di stragi, da Sant’Anna di Stazzema, passando dal Padule di Fucecchio, fino a Marzabotto, che hanno insanguinato il nostro Paese tra il 1943 e il 1945. Migliaia di vittime civili, gente senz’armi, trucidati in base alla feroce legge del più forte. E grazie a questo armadio gli assassini hanno potuto invecchiare impuniti



A partire dagli atti dei processi avviati dopo il “miracoloso” ritrovamento dei fascicoli datato 1994 e dalle relazioni redatte al termine delle indagini sul loro occultamento, prende vita la drammaturgia dello spettacolo, creando collegamenti tra immagini, documenti, memorie, ricerche di storici, video e musiche, per raccontare di una giustizia che ha dovuto aspettare decenni e che ci trova, ancora oggi, impreparati ad accoglierla.

Interverrà lo storico Paolo Pezzino



Per info e prenotazioni 320 2344724, info@mimesis-cultura.org

www.associazionemimesis.org