Lavori per la fibra ottica. Provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per alcune strade del centro

PISA – Per consentire i lavori di scavo e posa della nuova infrastruttura telefonica previsti dalla società Open Fiber, dal 22 settembre sarà vietata la sosta in alcune strade del centro.

In particolare dalle ore 8 del mattino di martedì 22 settembre a fino alle ore 18 di sabato 3 ottobre sarà vietato parcheggiare in un tratto di via San Giovanni Benedetto Cottolegno, via D’Azeglio, via Manzoni e via Crispi (da via Manzoni a via San Paolo).

Le strade in questione subiranno anche un restringimento della carreggiata per lasciare spazio al cantiere.