Il 23 novembre sciopero nazionale del personale medico

PISA – Venerdì 23 novembre incrocerà le braccia per una protesta nazionale di 24 ore il personale medico, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Aaroi Emac/ Anaao-Assomed/Cimo/Fp Cgil medici e dirigenti Ssn/Fvm Fassid (Aipaac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) Cisl-Medici/Fesmed/Anpo-Ascoti-Fials medici/Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria e sanitaria Uil Fpl.

L’Aoup ricorda che come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.