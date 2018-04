25 Aprile, va in scena l’ultimo Consiglio Comunale

PISA – “Assolutamente non ci sfugge il grande valore della festa del 25 aprile, la festa della liberazione dall’occupazione nazifascista del nostro paese. Ma i tempi burocratici non ci hanno consentito di fare diversamente, pena, la cancellazione di moltissimi interventi pubblici per circa 8 milioni di euro“.

Così l’assessore comunale Andrea Serfogli nel presentare, questo pomeriggio, nella 1à e 4à Commissioni consiliare, la variazione di bilancio che andrà in votazione proprio nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 25 aprile (dalle 17,30, sala Regia del Comune) e che sarà anche l’ultima seduta per questa legislatura.

Gli interventi che saranno realizzati con l’approvazione di questa delibera sono moltissimi. Si va dalla messa in sicurezza sismica per alcune scuole cittadine al sottopasso di Putignano, al largo Petrarca e al vicolo Delle Donzelle. E senza dimenticare il finanziamento per le tante manifestazioni storiche e per quelli culturali come l’internet festival, la manutenzione per gli alloggi Erp, il verde e l’arredo urbano, la sicurezza stradale, la società della salute e, infine, le politiche giovanili.

Saranno accantonate anche le risorse economiche per chiudere la vicenda del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele.