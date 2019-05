27esimo anniversario della strage di Capaci

PISA – I l 23 maggio è l’anniversario della tragica Strage di Capaci, avvenuta in tale data del 1992, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Vito Dicillo ed Antonio Molinaro.

Quel vile attentato rappresentò la risposta della “Cupola” alla definitiva sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione a fine gennaio 1992 in cui era stata confermata tutta una serie di ergastoli comminati in Corte d’Assise nell’ambito del “Maxi Processo” istruito dal “Pool Antimafia” di Palermo, creato dal Giudice Antonio Caponetto ed i cui principali esponenti erano i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con ciò decretando, di fatto, la loro condanna a morte che, dopo i fatti di Capaci, venne eseguita anche a danno di Borsellino e della sua scorta due mesi dopo in via D’Amelio a Palermo.