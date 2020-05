30.05.20. Pisa Riapre al Mondo

PISA – Si chiama “Pisa riapre al mondo” il flash mob convocato per sabato 30 maggio per una foto corale all’ombra della Torre di Pisa. La città vuole dare il segnale di essere pronta per una nuova ripartenza dopo i mesi di lockdown e riapre i suoi monumenti più celebri quali Duomo, Battistero e appunto il celebre campanile, oltre alle Mura di Pisa.

Per chi volesse partecipare sarà sufficiente presentarsi, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, alle ore 18.00 in piazza dei Miracoli, indossando maglia o camicia bianca e, naturalmente, la mascherina. La coreografia è affidata a Tommaso Casigliani.

“Le meraviglie di Pisa sono un patrimonio del mondo intero – dice il sindaco di Pisa Michele Conti – e dopo questo periodo forzato di chiusura ci è sembrato giusto sottolineare la riapertura dei monumenti, patrimonio Unesco dell’Umanità, con una foto di gruppo che veda in prima fila gli operatori economici e del turismo, protagonisti dell’accoglienza della città, e il personale della Sanità che è stato così fortemente impegnato in questa emergenza Covid-19. Siamo convinti che tutti sapranno cogliere l’occasione per un rilancio condiviso e partecipato del turismo. Anche una foto può rappresentare un nuovo inizio“.

Nella giornata di sabato 30 maggio il Comune di Pisa aprirà anche due uffici informazioni turistiche. Alle ore 10.00 apertura in piazza XX settembre, nell’atrio di palazzo Gambacorti, sede del Comune, e alle ore 11.00 apertura in piazza del Duomo. In quella occasione sarà pubblicato anche il nuovo sito internet dedicato al turismo (www.turismo.pisa.it) che verrà descritto agli operatori turistici. Nella stessa giornata, e domenica 31, saranno aperte al pubblico anche le Mura di Pisa con accesso contingentato dei visitatori muniti di mascherina, al solo costo di 1 euro (sabato 30 maggio aperte con orario 16-19 e domenica 31 maggio con orario 9-13 16-19).

“A giugno – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – partirà anche la campagna di promozione turistica che dovrà essere fatta propria da tutte le attività economiche e commerciali del settore turistico per aumentare esponenzialmente le possibilità di contatto con i turisti“. In programma attività di promozione tradizionali, Social e Web, con l’utilizzo delle immagini che sono arrivate al Comune in questi giorni grazie al contest fotografico che ha già riscosso molte adesioni, italiane e straniere. Nella giuria il fotoreporter Massimo Sestini (presidente), Fabio Muzzi e Andrea Valtriani.