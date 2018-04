40 anni del Parco nel libro di Giorgetti

PONTASSERCHIO – Domenica 22 aprile alle 16 allo spazio dibattiti dell’Agrifiera a Pontasserchio, presentazione del libro “Valore ambientale tra risorsa e bellezza paesaggistica” di Oreste Giorgetti.

Intervengono Giovanni Maffei Cardellini – Presidente del Parco di San Rossore; Angela Giudiceandrea – consigliere del Parco di San Rossore; Alfonso Iacono – filosofo e docente all’Università di Pisa; Riccardo Lorenzi – ex funzionario della Sovrintendenza; Giancarlo Lunardi – già Sindaco di Vecchiano e Presidente del Parco di San Rossore; Renzo Moschini – direttore della collana Le aree naturali protette, già Presidente della Provincia di Pisa, Vicesindaco di Pisa, Vicedirettore del Parco di San Rossore, direttore di diverse riviste su ambiente e parchi; Angela Nobile – gia segretario generale nei comuni di Vecchiano, Viareggio, Pisa; Sergio Paglialunga – già direttore del Parco di San Rossore e ora direttore al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna; Giacomo Sanavio, già Sindaco di Terricciola, assessore provinciale alla programmazione territoriale, agricoltura, forestazione e difesa fauna, ora socio-amministratore della società GreeGea snc

Questo nuovo libro sul Parco di San Rossore esce dopo anni dal precedente libro della collana e, oltre a fare un bilancio sul passato, punta ad un rinnovato dibattito politico culturale sull’ambiente e sul territorio del Parco il quale è cerniera e fa parte di un’area vasta che potrebbe esprimere maggiori sinergie ambientali lavorative ed economiche. Quindi costituisce una ripartenza per un nuovo contesto regionale e nazionale a cui deve guardare da oggi chi ha compiti di scelte sostenibili di governo del territorio, e rivolto non solo ai parchi. Stato regioni ed enti locali, in grave ritardo rispetto alle politiche ambientali, devono infatti rimediare il prima possibile. Il libro raccoglie interviste e riflessioni di pregresse politiche del territorio, permette il confronto tra le gestioni in alcuni parchi, fa un quadro sugli indirizzi di politica ambientale regionale e comunitaria, indica dei possibili modelli di comunità locali per una progettualità integrata come metodo di finanziamento di opere. Tutto questo si è realizzato attraverso i contributi di nuovi e vecchi amministratori dei parchi e altre autorevoli personalità che operano in ambiti diversi ma che non sono estranei alle politiche territoriali e alla gestione ambientale.

Nel libro sono raccolti i contributi di Paolo Bilanci, Renata Briano, Giovanni Maffei Cardellini, Vezio De Lucia, Federica Fratoni, Angela M.P. Giudiceandrea, Alfonso Maurizio Iacono, Riccardo Lorenzi, Giancarlo Lunardi, Oreste Giorgetti, Stefano Maestrelli, Renzo Moschini, Angela Nobile, Antonello Nuzzo, Sergio Paglialunga, Rossano Pazzagli, Giacomo Sanavio, Patrizio Scarpellini e Ilaria Lavarello.

Un libro che costituisce una ripartenza per un nuovo contesto regionale e nazionale a cui deve guardare da oggi chi ha compiti di scelte sostenibili di governo del territorio, e rivolto non solo ai parchi.