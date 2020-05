46esima Brigata Aerea. De Lorenzo nuovo comandante

PISA – Cambio al vertice della 46° Brigata Aerea: stamani il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dal vicesidanco Raffaella Bonsangue, ha salutato il Comandante uscente della 46° Brigata Aerea, il generale Girolamo Iadicicco e ha dato il benvenuto al nuovo Comandante, generale Alessandro De Lorenzo.

Dopo tre anni di comando il generale Iadicicco lascia la 46° Brigata Aerea per prendere servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Al suo posto subentra il generale De Lorenzo, 51 anni, che negli ultimi 15 mesi è stato a capo del Servizio dei Supporti dell’Aeronautica Militare e prima Comandante del Centro sperimentale di volo dell’Aeronautica Militare. II passaggio di consegne ufficiale avverrà il 4 giugno. Il sindaco Conti ha ringraziato il generale Iadicicco per la collaborazione e l’impegno della 46° Brigata Aerea a favore della città, sia nella gestione dei momenti di emergenza, che nella collaborazione continuativa per assicurare servizi fondamentali per l’Areoporto di Pisa. Al termine dell’incontro è seguito uno scambio di doni tra Sindaco e Comandante uscente Iadicicco.