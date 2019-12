PISA – Una grande serata, per dare il benvenuto al 2020 in allegria e spensieratezza. Quest’anno per la prima volta 50 Canale festeggia il Capodanno in TV con una maratona televisiva che, dalle ore 22 del 31 dicembre, accompagnerà i telespettatori allo scoccare della mezzanotte.

A condurre lo show di festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno sarà Marco Gherardini con le incursioni di Gabriele Altemura e accompagnato dalla scintillante Miss Rebecca, da Guidino Genovesi, che proverà a raccontare “in breve” gli episodi più curiosi del 2019 e dal grandissimo David Pratelli, che ci regalerà una carrellata di imitazioni.

Protagonista lo staff delle tre redazioni di Pisa, Versilia ed Empoli: nel corso della serata interverranno tutti i principali volti della tv, dal giornalismo allo sport, dallo spettacolo all’intrattenimento. Non mancheranno musica e balletti.