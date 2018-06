660 cd musicali per la Biblioteca comunale di Cascina. La consegna venerdì 22 Giugno

Cascina – Si terrà venerdì 22 giugno 2018, alle ore 17.00, presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato”, in viale Comaschi 67 a Cascina, si svolgerà la cerimonia di donazione di 660 cd musicali originali in memoria di Paola Papini. Si tratta della donazione che gli eredi, le amiche e gli amici di Paola hanno voluto fare alla biblioteca comunale, e che il Comune ha scelto di accogliere, per ricordare Paola e per rendere fruibile il vasto repertorio musicale e culturale della sua collezione.

Paola Papini, scomparsa improvvisamente il 20 febbraio 2017, all’età di 73 anni, era una grandissima appassionata di musica lirica e per tutta la vita ne ha collezionato registrazioni audio e video.

La donazione è composta da 660 opere complete: si va dai grandi autori come Verdi, Puccini e Mozart, con i titoli titoli più rappresentati come L’Aida, La Boheme, Don Giovanni, ad autori meno conosciuti, come Alfano, Gretry, Nicolini. E’ possibile ascoltare le voci più famose, come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, sia in registrazioni in studio, che live.

La collezione, già collocata nelle due teche al piano superiore della biblioteca per essere visionata e presa in prestito per l’ascolto a domicilio, costituisce il primo nucleo di un più ampio progetto di costituzione di una vera e propria audioteca che l’assessorato alla cultura intende realizzare all’interno della biblioteca comunale.

Alla cerimonia di donazione saranno presenti il sindaco Susanna Ceccardi e Lorenzo Cosentini, assessore al cultura di Cascina.