In 700 all’assemblea pubblica alla Leopolda. Progetto Stadio. Serfogli: “Accorciamo i tempi”. Saranno fatti tentativi per riaprire il curvino

PISA – Erano circa 700 le persone che hanno partecipato all’assemblea pubblica tenutasi giovedì 1 febbraio alla Stazione Leopolda per parlare della questione stadio e per trovare soluzioni rapide.

di Massimo Marchetti

Il problema della ristrutturazione dell’Arena ha richiamato tanta gente all’assemblea convocata dai gruppi della curva Nord presso la stazione Leopolda di Pisa dove oltre a circa un migliaio di presenti hanno partecipato il presidente della società nerazzurra Giuseppe Corrado, il sindaco Marco Filippeschi e diversi consiglieri comunali come Auletta e Latrofa che hanno esternato le loro posizioni e Serfogli attuale assessore, assessore favorevolissimo al progetto di ristrutturazione che si è preso l’impegno di accorciare i tempi.

Poi hanno parlato anche diverse persone, a vario titolo. Il presidente nerazzurro ha proposto un assemblea in una parrocchia di Santo Stefano a Porta a Lucca per parlare con i residenti del quartiere.

Ha parlato Ciccio Auletta che ha sollecitato a portare il piano economico di tale operazione seguito dalla collega Simonetta Ghezzani che ha ribadito le perplessità del suo gruppo politico facendo un pò inalberare il presidente Corrado. Il sindaco Filippeschi ha ribadito invece l’importanza del progetto, ma tutto deve passare dall’approvazione dell’Agenzia del Demanio, che secondo Filippeschi dovrebbe dar risposte entro aprile.

E’ intervenuto un residente che abita dietro la tribuna in rappresentanza di 108 famiglie della zona che ha esternato delle perplessità dicendo addirittura al presidente di star “tranquillo “che lo stadio non si farà, suscitando proteste e concitazioni da parte del pubblico PRESENTE. La società per rendere chiaro il progetto dandone massima informazione, ha distribuito un dépliant con le varie fasi del progetto e le relative spese. Una assemblea molto partecipata segno che il problema della ristrutturazione dell’Arena è sentitissimo. In conclusione si è detto che Verranno fatti tentativi per la riapertura del “curvino”.