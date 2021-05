PISA – A due giorni dalla conquista della salvezza nel 2-2 contro il Venezia il Pisa Sporting Club è atteso dall’ultima fatica in trasferta di questa stagione nel campionato di serie BKT (venerdì 7 maggio ore 14 diretta su DAZN) al “Rigamonti” di Brescia.

Contro le Rondinelle squadra decimata da infortuni e squalifiche e varie indisponibilità. Mister Luca D’Angelo potrà comunque provare nuove soluzioni e giocare con la serenità a favore, visto l’obiettivo salvezza ormai raggiunto.

Al “Rigamonti” rientra Simone Benedetti in difesa, ma non ci saranno per squalifica capitan Robert Gucher e Luca Mazzitelli appiedati per un turno dal giudice sportivo e Michele Marconi fermato dalla Corte d’appello della Figc per ben dieci giornate oltre agli infortunati Antonio Caracciolo, Luca Vido e Nicholas Siega. Il mister nerazzurro ha infatti aggregato anche i giovani della Primavera Susso Bamba (Numero maglia 45), Del Rosso (44) e Fischer (43).

Ecco la lista completa dei convocati per la gara di Brescia.

Lorenzo Bechini

Francesco Belli

Simone Benedetti

Samuele Birindelli

Alessandro De Vitis

Tommaso Del Rosso

Filippo Fischer

Stefano Gori

Francesco Lisi

Leonardo Loria

Marius Marin

Davide Marsura

Lorenzo Masetti

Giuseppe Mastinu

Andrea Meroni

Simone Perilli

Eros Pisano

Alessandro Quaini

Bamba Susso

Giuseppe Sibilli

FOTO TRATTA DA www.pisachannel.tv