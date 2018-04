A fuoco baracche e roulotte sul Viale D’Annunzio

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta con due automezzi alle 23.30 di Sabato 28 Aprile sul Viale D’Annunzio a Pisa, nei pressi del ponte del Cep, per l’incendio di baracche e roulotte.

L’incendio ha interessato due baracche e due roulotte che sono andate completamente distrutte oltre ad altre tre roulotte parzialmente interessate dall’effetto del calore.

La zona interessata è frequentata da persone senza fissa dimora in quanto sono stati riscontrati fornelli da campeggio e bombole di gas oltre a un impianto elettrico fatiscente.

Tra le cause non si esclude l’azione dolosa; sul posto la Polizia di Stato per gli accertamenti e le indagini del caso.