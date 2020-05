PISA – Personale dei VVF della sede centrale con due automezzi è intervenuto mercoledì 27 maggio in via Abruzzo a Pisa per un incendio appartamento al quarto piano di un condominio.



L’incendio ha interessato principalmente la copertura di un fabbricato oggetto di recenti lavoro di sistemazione.

La struttura ha riportato parecchi danni, il sottotetto è stato reso non praticabile.

Parte della copertura sarà smontato in quanto l’incendio ha camminato all’interno dell’intercapedine.