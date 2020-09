PISA – Intorno alle 22 di sabato 5 settembre squadre di VVF di Pisa, Cascina e Pontedera sono intervenute a Pontedera per incendio di un capannone di un’azienda operante nel settore dei rifiuti.

L’incendio ha interessato materiale vario ed è stato domato tempestivamente.

Non si segnalano per fortuna danni a persone. Sono in corso rilievi per accertare le cause dell’accaduto.