PISA – La Squadra dei VVF di Ponsacco é intervenuta intorno alle 18.30 di mercoledì 21 ottobre per incendio di un fuoristrada in Via Don Minzoni nel Comune di Chianni.

L’incendio é stato prontamente spento, tuttavia il mezzo ha subìto ingenti danni. Le indagini sono in corso di accertamento.

I fumi caldi inoltre hanno annerito la facciata di una vicina abitazione senza ulteriori conseguenze per la stessa. Per fortuna non ci sono danni a persone.