A Pisa la quarta edizione di “Volontariato in piazza”

PISA – Torna a Pisa “Volontariato in piazza”, la festa della solidarietà e del volontariato pisano giunta alla sua quarta edizione che invita i cittadini a venire a conoscere da vicino le tante realtà attive sul territorio.

Sabato 9 novembre, alle Logge dei Banchi dalle 11 alle 19, ben 40 associazioni si presenteranno alla città con stand, dimostrazioni, laboratori, giochi, musica, danza.

Si parte la mattina con “Insieme con la musica”, performance del Coro dei ragazzi dei caregivers e The voice in the wind, a cura del Coordinamento Etico dei Caregiver accompagnato dalla proiezione dei testi di canzoni tradotte in Comunicazione Aumentativa Alternativa. Seguiranno i saluti di Daniele Vannozzi, presidente della Delegazione Cesvot di Pisa. E poi via alle dimostrazioni di pronto soccorso con i volontari di Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa.

Alle 14.30 è in programma “Pompieropoli”, percorso per bambini che simula situazioni in emergenza a cura dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco e alle 17 la piazza si animerà con il balletto/flashmob dei bambini della scuola “Arte danza” di Santa Croce, promosso dall’Associazione Giovani Diabetici Pisa in occasione della giornata mondiale del diabete, e con la performance di danze del sud Italia, a cura dell’associazione Dopolavoro ferroviario.

Per tutta la giornata saranno disponibili il punto Cesvot di informazione e orientamento al volontariato, il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento” a cura dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la misurazione gratuita della glicemia a cura dell’Associazione Giovani Diabetici Pisa, il centro d’ascolto per la ludopatia della Misericordia e l’esposizione di mezzi di soccorso e protezione della Pubblica Assistenza Pisa e dell’associazione Radio Il Falco Club.

“L’invito è a passare domenica dalle Logge dei Banchi per partecipare a una festa che racconta in modo coinvolgente e divertente l’impegno di chi ha deciso di mettersi al servizio degli altri e in una società dell’individualismo con il proprio esempio con azioni piccole e grandi diffonde la cultura della solidarietà”, commenta Federico Gelli, presidente Cesvot.

“Il volontariato arricchisce ogni giorno la città di relazioni e servizi insostituibili e durante questo appuntamento alle Logge dei Banchi che si rinnova di anno in anno vogliamo cercare di coinvolgere sempre più persone a partecipare alla vita delle nostre associazioni– aggiunge Daniele Vannozzi, presidente della Delegazione Cesvot di Pisa – Una giornata intera è dedicata a presentare tante opportunità per chi ha voglia di dare un significato in più al proprio tempo libero diventando volontario”.

“L’associazionismo rappresenta un soggetto fondamentale della società civile, perché riesce a raggiungere capillarmente anche quella parte di utenza che la rete assistenziale istituzionale spesso non riesce a coprire. Proprio per questo è necessario mettere in rete tutte le associazioni esistenti, allargando il più possibile i centri servizi previsti dalla riforma del terzo settore, per dare vero sostegno e visibilità al maggior numero di associazioni, nel rispetto della pluralità di pensiero che anima tutto il mondo del volontariato” dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa​ Gianna Gambaccini.​

Ecco l’elenco delle associazioni che partecipano: Avo Pisa, Aria Sole Terra e Mare, Coordinamento Etico Caregivers, Centro Aiuto alla Vita, Calamo, Avis comunale Pisa, Associazione Giovani Diabetici Pisa, I Cavalieri, Famiglia Aperta, Usip Solidarietà Valdera, Oltre il deserto, Pisa Intercultura, Animali celesti, Csi – Centro Sportivo Italiano, Salvezza Animali, Aism Sez. provinciale Pisa, Aipa Pisa, El Comedor Estudiantil Giordano Liva, Compagnia I Balestrieri Pisa, Ingegneria senza frontiere, Respirando, Gruppo donatori sangue Fratres, Controluce, Casa della Donna, Corte Tripoli Cinematografica, Misericordia di Pisa, Acli Solidarietà, Associazione Misericordie Pisane, Mia, Auser territoriale Pisa, Consultorio Familiare di Pisa, Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco sez. Pisa, Radio Il Falco Club, Amici de l cuore Pisa, Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”, Dopolavoro Ferroviario Pisa, Legambiente Pisa, Pubblica Assistenza di Pisa, Cif comunale Pis, associazione L’Alba​.