A Pisa la seconda edizione del Premio “Galileo tra arte e scienza” Domande entro l’11 dicembre

PISA – Dopo il successo riscontrato lo scorso anno e in linea con la volontà dell’amministrazione di celebrare anche nel 2021 l’illustre scienziato concittadino, l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa ha deciso di riproporre, nell’ambito delle “giornate Galileiane” che si terranno a febbraio 2021, il concorso a premi aperto ad ogni forma di arte dal titolo “Galileo tra arte e scienza.”.

Le categorie delle opere ammesse al contest sono: categoria 2D, opere inedite che sono principalmente su un piano (pittura, disegno, incisione, ecc.); categoria 3D, opere inedite che occupano uno spazio, concepite per essere viste da più lati (sculture, installazioni); categoria 4D, opere inedite basate sul tempo (performance e video).

I criteri fondamentali di selezione sono la qualità, la ricerca, l’originalità e contemporaneità dell’opera. Non ci sono limitazioni di tecnica o stile: è ammesso ogni linguaggio dell’arte, come pittura, scultura, installazione, arti scenografiche, grafica, fotografia, video, performance. Sono ammesse tutte le tecniche: olio, tempera, acrilico, vernice industriale, inchiostro, grafite, acquerello, disegno, gouache, collage, i vari tipi di stampa in piano, digitale, a rilievo, in cavo (xilografia, incisione, litografia, serigrafia ecc.), su qualsiasi tipo di supporto anche prestampato, computer grafica, collage e applicazioni polimateriche, fotografie digitali e analogiche, bianco e nero o a colori, sound art, istallazioni video e sonore, videoarte e animazioni sperimentali, happening o live painting documentate in video.

Le domande devono essere indirizzato a: COMUNE di PISA – Direzione Servizi educativi e Cultura c/o URP/Ufficio Protocollo Lungarno Galilei, 43 – 56125 Pisa e devono riportare all’esterno la dicitura “CONTEST ARTISTICO “GALILEO GALILEI TRA ARTE E SCIENZA. 2^ EDIZIONE”. Il plico deve pervenire all’Archivio del Comune di Pisa entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre. Il bando con gli allegati è disponibile sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione Bandi di concorso – Altri Bandi.