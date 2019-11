A San Rossore il convegno sulla gestione degli alberi e del verde urbano

PISA – Rendere le città più verdi ed ecosostenibili, gestire con attenzione il patrimonio arboreo per contrastare l’inquinamento atmosferico ed essere più efficaci nel fronteggiare i cambiamenti climatici.

Di questo si parlerà durante il convegno “La festa all’albero: paesaggio, sicurezza e servizi ecosistemici degli alberi urbani e periurbani” che si terrà giovedì 28 novembre alle 9.30 (inizio registrazioni alle 8.30) presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie nella Tenuta di San Rossore.

Si discuterà dei benefici ambientali, sociali ed economici del verde urbano e delle strategie per decidere come gestire le alberature in città, come mantenerle al meglio e in quali casi sostituirle e quali costi, sotto tutti i profili, queste decisioni comportano. Una sfida di grande attualità che deve vedere la collaborazione e la sinergia tra le amministrazioni pubbliche, gli esperti del settore e la cittadinanza.

La giornata è organizzata dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme al Dipartimento di Ingegneria DESTeC dell’Università di Pisa, con la collaborazione della Lipu. Dopo i saluti del presidente del parco Giovanni Maffei Cardellini interverranno Fabio Salbitano (UniFi), Gino Cenci (Soprintendenza di Pisa e Livorno), Mario Bencivenni (Italia Nostra), Pierlisa di Felice (vicepresidente Co.n.al.pa. Onlus), Fabrizio Cinelli (Unipi), Ugo Corrieri (Isde Associazione Medici per l’Ambiente), Paolo Nepa (Unipi), Massimo Rovai (Unipi), Paola Ascani (Consigliera nazionale Lipu) e Marco Dinetti (Responsabile ecologia urbana Lipu).

I lavori verranno moderati da Francesca Logli, responsabile dei servizi forestali dell’Ente Parco. Ci sarà un ampio spazio dedicato al dibattito ed alle domande.