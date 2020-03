A Vecchiano spesa a domicilio per Over 65 e categorie più fragili

VECCHIANO – Da lunedì 16 marzo parte il servizio a cura della Consulta del Volontariato di Vecchiano, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vecchiano Covid 19_Spesa a domicilio per Over 65 e persone delle categorie più fragili.

Da lunedì 16 marzo 2020 sarà infatti attivo il numero di telefono 335 13 26 181 a cui rivolgersi per la consegna della spesa a domicilio o la distribuzione di farmaci e generi di prima necessità. Sarà possibile prenotarsi dal lunedì al venerdì e dalle 9,00 alle 17,00 indicando Nome cognome

indirizzo di consegna, elenco prodotti

per i farmaci, dove possibile, fotografia ricetta medica.

Il Comune di Vecchiano ricorda che non è consentito spostarsi, se non per motivi di estrema necessità, sanitari o lavorativi.

E’ necessario rimanere a casa, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale.

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione di questo grave momento che stiamo vivendo.