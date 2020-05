A Vecchiano torna il mercato settimanale

VECCHIANO – A Vecchiano si è tornati a respirare aria di mercato settimanale dedicato solo ai generi alimentari.

“I cittadini hanno rispettato le regole con

accessi contingentati e file ordinate, muniti di guanti e mascherine – afferma il Sindaco Massimiliano Angori – questo ci dimostra una per lo più diffusa consapevolezza della nostra comunità, relativamente alla situazione che stiamo vivendo“.

“Un ringraziamento – conclude Angori – a Simone Romoli di Confesercenti Toscana Nord che oltre a supportarci per riorganizzare la riapertura, era presente venerdì mattina al mercato per sincerarsi che tutto procedesse per il meglio. Grazie anche alle nostre Associazioni la Confraternita Misericordia di Vecchiano , la Pubblica Assistenza sezione Migliarino ed il Soccorso Alluvionale – SWRTT Swift Water Rescue Team Toscana, che si alterneranno nel presidio, e senza il cui contributo di vigilanza per gli accessi sarebbe stato impossibile riprendere da ole attività del mercato. Infine un grazie anche alla nostra Polizia Municipale costantemente presente sul territorio, ancor più in questo periodo di emergenza“.