A12, scontro tra due autovetture: tre in ospedale

PISA – Alle ore 3.30 personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto sull’autostrada A 12 tra Pisa centro e Pisa Nord direzione sud per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Per cause in corso di accertamento una Golf con a bordo cinque ragazzi ed una Peugeot 208 con due ragazzi, si sono urtate.

Tre ragazzi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cisanello dal 118 per gli accertamenti del caso.

Tutti gli occupanti hanno una età compresa tra i 30 e i 20 anni.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.