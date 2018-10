Accordi territoriali. Rinnovate le locazioni a San Giuliano, Cascina e Pontedera

SAN GIULIANO TERME – Lunedì 22 Ottobre 2018 presso il Comune di San Giuliano Terme nella sala G.B. Niccolini, sono stati rinnovati gli Accordi territoriali per le locazioni agevolate in ottemperanza al Dm 16/01/2017.

Erano presenti, oltre alle OO SS della proprietà e degli inquilini, l’Ass al Sociale del Comune di San Giuliano Terme, Franco Marchetti e l’Ass al Sociale e Politiche abitative del Comune di Pontedera, Marco Cecchi.

L’Accordo territoriale recepisce tutte le novità introdotto dal Dm 16 Gennaio 2017 ed in particolare la possibilità della locazione parziale seguendo il canale agevolato, oltre la necessità di ottenere il documento di conformità (“Attestazione di rispondenza del contratto al contenuto economico e normativo dell’Accordo”).

Per il comune di SAN GIULIANO, un accordo molto importante perché viene a cadere in un momento di particolare tensione abitativa, non solo per gli sfratti in essere ma anche per le difficoltà, per molte famiglie di arrivare alla fine del mese e pagare gli affitti.

E’ grande importanza la firma degli Accordi territoriali anche in ragione delle agevolazioni fiscali attribuite e di un canone di locazione sostenibile, auspicando quindi di rimettere sul mercato tante case che oggi sono libere, oltre le 500 nel nostro comune, favorendo l’incontro tra la domanda di una casa e l’offerta del propietario.

Come amministrazione comunale, ci impegneremo a rendere ancora più accessibile la stipula dei contratti concordati, verificando le possibilità di ulteriori agevolazione, affinché gli alloggi tornino nelle disponibilità delle persone e non rimangano vuoti,.

La firma degli accordi territoriali, è un ulteriore passo che stiamo portando avanti per agevolare le famiglie e va ad aggiungersi alla esenzione dell’IRPEF per i redditi più bassi, alla riduzione della TARI, in un ottica di miglioramento complessivo delle condizioni economico e sociali delle famiglie del nostro comune

Hanno siglato gli Accordi territoriale dei Comuni di San Giuliano Terme, Pontedera e Cascina i seguenti responsabili delle Associazioni a livello provinciale:

Per le Associaizoni degli Inquilini: Luca D’Onofrio per il SUNIA – Daniele Cosci per SICET – Virgilio Barachini per Unione Inquilini – Marcella Giardina per Sai Cisal.

Per le Associazioni della proprietà: Barbara Gambini per Confedilizia Pisa – Pierfrancesco Gerardi per UPPI Pisa – Luca Bassi per Confappi.

Tutte le Associazioni firmatarie degli Accordi territoriali sono a disposizione di chiunque voglia stipulare un contratto di locazione agevolato.