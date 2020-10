Accordo Comune – Navicelli per l’utilizzo della Darsena nelle regate storiche

PISA – Presentato presso la sala stampa del Comune di Pisa l’accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Navicelli Spa in merito all’utilizzo della darsena del Canale dei Navicelli per le barche da utilizzare per le Antiche Repubbliche Marinare e per la Regata del Palio di San Ranieri.

di Giovanni Manenti

L’accordo si è già concretizzata per quel che riguarda il Galeone delle Repubbliche Marinare, con un’ipotesi futura del coinvolgimento anche delle società rematorie pisane, per poter utilizzare la struttura allorché non sia loro possibile vogare in Arno, in modo da fare dei Navicelli il punto di riferimento per tutta l’attività cittadina.

“Sono felice di ufficializzare quello che è un progetto importante per la nostra Amministrazione e che vede nei Navicelli la sede ideale per accogliere tutto ciò che gravita intorno ai Pali remieri ed il Canale dei Navicelli riteniamo possa sposare l’esigenza per i canottieri di allenarsi durante tutto l’arco dell’anno, per poi pensiamo di creare una struttura dove ricoverare le barche che devono essere usate sia per le gare che quelle oramai in disuso affinché ogni Società del remo possa avere un punto unico di riferimento per la loro attività regatoria, convinti come siamo che questa sinergia con la Navicelli Spa non potrà che apportare dei positivi benefici. Dispiace che quest’anno non si possa disputare la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che abbiamo tentato di organizzare a dicembre a Genova, per poi saltare per la recrudescenza del Covid-19 ed a breve è stato fissato un nuovo incontro per stabilire se l’edizione 2021 si disputerà a Pisa, come da calendario, oppure ad Amalfi che ha visto annullato l’evento di quest’anno“, afferma Filippo Bedini assessore alle manifestazioni storiche.



“Questo accordo dimostra quella che è la volontà dell’amministrazione comunale nel valorizzare al massimo quelle che sono le tradizioni locali, di cui i Pali remieri sono uno dei capisaldi, attraverso l’inizio di un percorso che concretizza un’idea per la quale abbiamo percepito la volontà di anticipare quanto prima ogni attività – afferma Salvatore Pisano amministratore unico di Navicelli Spa – tanto che il Galeone delle Repubbliche Marinare è già stoccato in darsena, posto in una banchina che consente di essere messo rapidamente in acqua per consentire gli allenamenti, con la speranza che questo agevoli anche i risultati sportivi, oltre ad incrementare le connessioni tra le vie d’acqua cittadine, un passaggio importante anche per la Navicelli Spa, che ha sinora svolto un ottimo lavoro sotto ogni profilo e che pertanto può guardare con serenità verso il future, tra cui la collaborazione con le tradizioni storiche ne rappresenta un punto di orgoglio per la nostra società“.