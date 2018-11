Acqua, al via la discussione sulla gestione degli impianti

PISA – Acqua, società pubblica ma con un gestore non unico per tutta la Toscana. Questa, in sintesi, la conclusione della Conferenza Territoriale 2 – Basso Valdarno della discussione che c’è stata in Comune questa mattina.

Per la prima volta a presiedere questa Conferenza Territoriale è stato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, che alcuni giorni fa, era stato nominato Presidente di questo importante organo dell’Autorità Idrica Toscana.

Nella foto, sopra da sinistra, il Direttore generale dell’Ait, l’autorità idrica toscana, Alessandro Mazzei e l’assessore Raffaele Latrofa