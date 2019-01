Acque SpA. Attenzione alle truffe dei falsi addetti

PISA – Attenzione alle truffe dei falsi addetti. Che avvengano per telefono o alla porta di casa, le raccomandazioni di Acque sono sempre le stesse: prestare la massima prudenza, seguire le semplici indicazioni del gestore idrico e rivolgersi alle autorità quando si ha la sensazione di essere stati contattati da un falso tecnico.

Nei giorni scorsi, in particolare, sono pervenute all’Azienda alcune segnalazioni riguardanti telefonate da parte di sedicenti addetti di Acque SpA che informerebbero l’utenza sulla necessità di fare “controlli sulla qualità dell’acqua”. Nel recente passato, simili telefonate riguardavano invece non meglio specificate “fatture insolute”. In entrambi i casi, si tratta di falsità. Il gestore idrico svolge puntuali e quotidiani controlli sulla qualità della risorsa tramite i propri campionamenti e non ha bisogno di contattare l’utente via telefono. Le situazioni di morosità vengono invece segnalate con comunicazioni scritte tramite canali ufficiali.

Allo stesso modo, è opportuno ricordare come il gestore idrico non offra servizi per impianti privati e non proponga l’acquisto di prodotti, né telefonicamente, né porta a porta, né su appuntamento, tanto meno chiedendo anticipi in denaro.

Infine, gli addetti di Acque non effettuano neanche sopralluoghi all’interno delle case, né per controllare la qualità dell’acqua, né per verificare il funzionamento dell’impianto interno, o per qualsiasi altro motivo. I tecnici dell’Azienda si presentano a domicilio soltanto su espressa richiesta dell’utente e solo dopo aver concordato un appuntamento con loro.

Acque invita pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare alle autorità competenti telefonate sospette, offerte di servizi commerciali e tentativi di entrare in casa da parte di chi si spaccia per operatore del gestore idrico.

Sul sito www.acque.net si trovano tutte le indicazioni e le informazioni utili diffuse negli ultimi anni sul territorio gestito con la campagna informativa “Acque non bussa alla porta”.