Acque Spa. Interruzione idrica nei comuni di Calci e VicoPisano

PISA -, Acque SpA comunica che al fine di effettuare lavori di manutenzione programmata sulla rete di distribuzione nel Comune di Calci, martedì 12 marzo, dalle ore 8.30 alle 17.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica.

Nel Comune di Calci: parte del capoluogo a sud di Via Roma e via della Propositura (comprese) e traverse limitrofe, in località Gabella, località Cappetta, località le Pescine, zona industriale Paduletto, località Nicosia, zona Certosa, località Baragaglia.

Nel Comune di Vicopisano: zona industriale di Caprona, strada Provinciale Arnaccio-Calci, via Guido da Caprona e strada Provinciale Vicarese, da incrocio con via Guido da Caprona al confine con il comune di Calci, e traverse limitrofe.

Per limitare i disagi agli utenti, durante i lavori saranno allestiti tre punti di fornitura idrica sostitutiva mediante autobotti. Due saranno collocate nel Comune di Calci: una in località La Gabella nei pressi del distributore sulla Strada Provinciale del Lungomonte Pisano, l’altra in località Cappetta nel parcheggio via Buozzi. La terza autobotte sarà posizionata nel Comune di Vicopisano, nella zona industriale di Caprona, presso il parcheggio di via Fattori. A Calci, infine, sarà attivo il fontanello situato nel parcheggio adiacente a via Brogiotti.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.