Acque Spa. Riparazione rimandata al 20 Febbraio

PISA – L’intervento di riparazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, inizialmente programmato per domani, mercoledì 14 febbraio, a causa di sopraggiunti problemi di natura tecnica è rinviato a martedì 20 febbraio, con le stesse modalità orarie.

Pertanto in tale giornata, dalle ore 8.30 alle 17.30, verrà sospesa l’erogazione idrica in via Santa Marta (nel tratto compreso tra il lungarno Mediceo e via Gereschi) e in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Santa Marta e via Gioberti).

Al fine di limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutivo con un’autobotte posizionata all’incrocio tra le vie Santa Marta e Garibaldi.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 21 febbraio, con stessi orari e modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.