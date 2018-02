Acquisti e Cessioni: tutte le trattative nerazzurre alla fine della sessione di mercato

PISA – Si è chiusa alle ore 23 di martedì 31 gennaio la to.sessione invernale del calciomercato

Il riepilogo delle operazioni concluse, in entrata e in Uscita dalla società Pisa Sc.

ACQUISTI: Miguel Angel Sainz-Maza (c, Foggia, prestito), Carmine Setola (d, Palermo, prestito), Francesco Lisi (c, Juve Stabia a titolo definitivo), Andrea Cagnano (d Inter, prestito), Alessandro Petruccelli (c, Roma, a titolo definitivo), Andrea Meroni (d, Empoli, a titolo definitivo), Jonathan Alexis Ferrante (a, Brescia prestito).

CESSIONI: Loris Zonta (c, Inter, fine prestito), Roberto Zammarini (c, Pordenone, prestito), Giulio Favale (d, Gavorrano, prestito), Diego Peralta (c Extremadura, prestito con diritto di riscatto), Kevin Lidin (d Bologna, prestito), Federico Nacci (a Paganese prestito) Iacopo Cernigoi (a Paganese prestito), Andrea Meroni (d Paganese, prestito), Luigi Cuppone (a Paganese prestito), Giulio Sanseverino risoluzione consensuale, Dario Polverini (d titolo temporaneo al Racing Fondi)