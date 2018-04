Ad Arezzo senza Tessera del Tifoso

PISA – La prevendita dei biglietti per la gara Arezzo-Pisa, in programma allo Stadio “Città di Arezzo” sabato 28 aprile (ore 16.30) sarà attiva in tutti i punti vendita del circuito Listicket senza alcuna restrizione relativa al possesso della Tessera del Tifoso.

Alla tifoseria nerazzurra sarà riservato l’intero settore ospiti: prezzo del biglietto 10 euro (più diritto di prevendita).

Questi i punti vendita che risultano attivi sul territorio cittadino:

– Mazzei Maria, Via San Martino 112 (Pisa)

– Bacci Paolo, Piazza San Frediano 4 (Pisa)

– Grandinetti Luca, via San Francesco 17 (Pisa)