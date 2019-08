Ad Eliopoli la Tribute Band canta Vasco Rossi

CALAMBRONE – Sabato 31 agosto nuovo concerto GLI SPARI SOPRA TRIBUTE VASCO ROSSI nella Piazza di Eliopoli alle ore 22.

Ormai è una tradizione consolidata la musica a Eliopoli e in particolare abbiamo VASCO ROSSI TRIBUTE BAND che, dopo Lucio Battisti, Abba, Bon Jovi e Queen tribute band si esibiranno sul Palco centrale sabato 31 agosto alle ore 22.

La band che canta e suona è una delle migliori dal punto di vista qualitativo, si tratta di “GLI SPARI SOPRA” TRIBUTE BAND.

Voce: Simone Marigliani

Chitarra: Fabrizio Gorby Marraccini

Tastiere: Paola Tromi

Basso .: Luca Franchi

Batteria: Max Fala

Una delle prime band nata in Italia per la musica dei Tribute, nel 1998 a Roma per l’esattezza, iniziano a suonare e cantare nei club della capitale per poi espandersi in tante altre realtà dove portano la musica rock del Blasco e le migliori canzoni del lungo repertorio di Vasco Rossi per due ore di concerto.

Una serata di grande musica e come sempre GRATUITA.