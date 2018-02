Ad Uliveto Terme cadono una quercia ed un pino: intervengono i Vvf

ULIVETO TERME – Nel pomeriggio di sabato 3 Febbraio personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto per una quercia di oltre 10 m pericolante che poggiava sui cavi dell’ENEL ad Uliveto Terme via SS Annunziata.

La strada è rimasta interrotta per alcune ore ed è intervenuta Polizia Municipale Vicopisano.

Alle ore 18.30 in via Vicarese di fronte allo stabilimento di Uliveto Terme Vigili del Fuoco al lavoro per un pino di circa 15 m, che è caduto ai margini della sede stradale. Nel cadere le radici hanno creato un dissesto alla sede stradale per cui si è reso necessario istituire il senso unico alternato a cura del personale della provincia giunto sul posto.