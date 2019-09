Ad un anno dal tragico incendio alla Camera di Commercio di Pisa una mostra per celebrare la rinascita del Monte Pisano

PISA – Sarà visitabile fino all’8 novembre 2019 nei locali MAAC (Meeting Art Craft Center) del Palazzo Affari in Piazza Vittorio Emanuele II “Resurrectio – tributo ai monti pisani“: la mostra che lo scultore Andrea Roggi dedica alla rinascita del Monte Pisano dopo i devastanti incendi del 2018.

La mostra si inserisce all’interno del progetto InnovArte: un’iniziativa pensata dalla Camera di Commercio di Pisa per promuovere quei soggetti che con il loro lavoro hanno mostrato di saper accostare arte, territorio ed economia.

Non una semplice mostra ma la creatività artistica che esce dai luoghi tradizionali (i musei, le gallerie, gli spazi espositivi) per andare a incontrare le persone laddove vivono e svolgono la loro attività. Un percorso del tutto virtuoso. A partire dallo spazio antistante l’ingresso fino ad arrivare alla zona direzionale. E l’ulivo, patrimonio paesaggistico ed economico del Monte pisano, rimanda alla tragica vicenda dei nostri monti che un’insana mente ha ridotto a terra bruciata. Da qui il titolo dell’evento. Resurrectio: volontà di resurrezione, un vivo tributo pieno di speranza. Un ulivo il cui tronco solidamente si dipana da una sfera vibrante di colori e di materia e si tramuta in slanciatissime e flessuose forme umane emotivamente affusolate e avvinghiate in una spinta ascensionale verso l’Alto, verso il Divino. Da lì si dipartono, anch’essi spasmodicamente librati verso l’Infinito, i frondosi rami della nota pianta mediterranea. Una simbiosi tra Uomo e Natura, tra Umano e Divino. Sono le avvolgenti sculture di Andrea Roggi, un artista la cui notorietà va ben oltre i confini nazionali. La sua poetica – sintesi di emozioni, di suggestioni, di pensiero – trae linfa vitale dalla riscoperta delle tecniche tradizionali, rivisitate da uno spirito animato da una energica carica di attualità. Sculture frutto di una profonda meditazione simbolica e allegorica, eppure così colme di solida, concreta, spirituale vitalità. Una poetica felicemente interpretata da Alberto Bartalini, il sapiente regista dell’evento.

La mostra – ad ingresso libero – sarà aperta fino all’8 novembre, il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13, il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 17 e durante gli eventi organizzati all’interno del MACC mentre rimarrà invece chiusa il 1 novembre 2019.

Per informazioni e calendario eventi, consultare il sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it oppure i profili Facebook e Twitter della Camera.