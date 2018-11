Ad un anno dalla scomparsa di Marchino Deri

PISA – Ad un anno proprio oggi lunedì 19 novembre, che Marchino Deri, stimatissimo massaggiatore del Pisa Sc da una vita, ci ha lasciato dopo una lunga e incurabile malattia.

di Maurizio Ficeli

Il ricordo di lui è sempre vivo nei nostri cuori come lo ricorda il fedele amico Daniele Gioli su FB: “Sembra ancora impossibile credere che tu non sia più fra di noi, grande Marchino ed a volte pare ancora di vederci correre per il campo ad assistere qualche giocatore infortunato”

Pisanews vuole ricordare Marchino oggi che è passato un anno della sua scomparsa affinché non si perda la memoria di una persona brava professionalmente e generosa umanamente che è rimasta e rimarrà sempre nel cuore di tutti i giocatori che son passati da Pisa oltre che di tutti i tifosi nerazzurri.

Giunga inoltre il nostro abbraccio alla sua famiglia che gli è stato sempre vicino.

MARCHINO SEMPRE NEL ❤CUORE