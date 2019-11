Addio a Monsignor Franco Cei, il cordoglio del Sindaco Michele Conti

Il Sindaco di Pisa Michele Conti sulla triste scomparsa di Monsignor Cei.

“Mons. Franco Cei era nostro buon vicino di casa e ‘parroco del Comune’, essendo i palazzi comunali adiacenti la chiesa di Santa Cristina, che curava con particolare zelo. Qui accolse nel settembre 1989 Papa Giovanni Paolo II nella sua memorabile visita a Pisa. Parroco anche della Maddalena e ‘rettore’ della nostra chiesa della Spina, era una figura di riferimento per il quartiere. Mi piace ricordare la sua partecipazione al Giugno Pisano, perché la sua casa sul Lungarno, da buon pisano, era sempre addobbata con bandiere e ‘biancheria’. Il mio cordoglio giunga alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di frequentarlo e di apprezzarlo come persona e come parroco”.