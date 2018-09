PISA – Come da noi anticipato nella giornata di ieri mercoledì 19 settembre La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato l’anticipo del match Pisa-Arezzo, valevole per la 3° giornata del campionato di Serie C. Accogliendo la richiesta delle due società la Lega ha programmato la gara per martedì 25 settembre con calcio d’inizio alle ore 20.45.