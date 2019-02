Aeroporto. Si blocca il push back

PISA – Personale dei VVF del distaccamento aeroportuale è intervenuto alle ore 18 circa presso la pista di atterraggio dell’aeroporto Galileo Galilei per rimuovere un mezzo destinato al traino degli aerei in partenza e in arrivo chiamato push back.

A seguito di un’avaria il Push back che stava trainando un Boeing 747 si è bloccato.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario l’intervento dell’autogrù giunta appositamente dalla sede centrale di Pisa.

Il mezzo in avaria è stato trainato al di fuori della zona di sosta degli aerei per consentire la ripresa dell’attività aeroportuale.