Agenzia Dogane Monopoli: il bilancio del 2020 in Toscana

PISA – Si è concluso con il segno positivo, nonostante le difficoltà connesse

all’emergenza sanitaria mondiale, il bilancio 2020 delle attività di ADM, Direzione Territoriale Toscana, Sardegna e Umbria, diretta dal dott. Roberto Chiara.



Tanti, come noto, i settori delegati all’ADM, sia in campo tributario che extratributario: dai controlli e accertamenti su accise, dazi doganali e IVA, a quelli su importazione ed esportazione di valuta, alla verifica delle merci in transito, ai traffici illeciti di droga e sigarette, alle deleghe su ambiente e rifiuti, alla lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy, alla sicurezza dei prodotti (alimentari, farmaceutici, DPI Covid-19, giocattoli, etc.), alla sorveglianza su giochi e tabacchi, fino alla più recente gestione della lotteria degli scontrini.



Sotto il profilo meramente contabile, grazie alle capillari attività, tradotte in oltre 48mila operazioni di controllo (documentali, c/o aziende, su passeggeri in transito in porti e aeroporti, etc.), la ADM Toscana, Sardegna e Umbria ha garantito la riscossione di quasi 4 miliardi di euro

di dazi doganali, Iva all’importazione e accise, l’accertamento di oltre 195 milioni di euro di maggiori diritti accertati nei settori dogane e accise (con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente) e, sotto il profilo del sostegno alle imprese e all’economia, quasi 131 milioni quali

riaccrediti o agevolazioni liquidate agli operatori, principalmente del settore autotrasporti.



Focalizzando l’attenzione sulle attività svolte in Toscana, particolarmente significativo è risultato anche il contrasto agli illeciti extratributari, da cui è scaturito l’accertamento di un elevato numero

di violazioni e il conseguente sequestro di ingenti quantitativi di merce.

COVID-19: ADM adotta ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei

dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del Covid-19. Presso l’aeroporto di Firenze e l’Ufficio di Prato e Pistoia sono stati sdoganati con procedura veloce 128 milioni di mascherine e DPI, nonché altre

ingenti quantità di materiale sanitario, dimostrazione dell’incessante impegno per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Traffico di valuta: negli aeroporti di Firenze e Pisa gli importi non dichiarati superano i 2 milioni e mezzo di euro. La normativa valutaria stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Lotta al traffico di stupefacenti: in particolare oltre 3 tonnellate di cocaina del valore di circa 400 milioni di euro sequestrate nel Porto di Livorno. La merce, imbarcata in Colombia, era occultata in un container all’interno di numerosi zaini.

Si tratta del secondo più ingente sequestro di droga in Italia.