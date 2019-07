Al Bagno Alma torna “Vip Preparo io”

TIRRENIA – Chi sarà il Masterchef del Litorale Pisano estate 2019?



Appuntamento da non perdere giovedì 18 luglio al Bagno Alma di Tirrenia con la ormai classica sfida culinaria Vip Preparo io, promossa e organizzata daConfcommercioPisa e Sindacato Italiano Balneari Sib.Tre concorrenti, Adriano Bacconi, Alessio Ricci e Luca Vanni, agguerriti e battaglieri come non mai per strappare la palma di Vip dei Fornelli dell’estate pisana. Alessio Ricci,detto il doge esperto combattente del San Michele, la squadra in assoluto più vincente del gioco del Ponte, ha trionfato nell’edizione 2018 e torna ai fornelli con i favori del pronostico. A sfidarlo, la mente matematica applicata al calcio, l’allenatore e commentatore televisivo Adriano Bacconi: vedremo se le scienze statistiche di cui fa largo uso nel mondo dello sport saranno utili anche per convincere il palato della Giuria. Altro sfidante è Luca Vanni, il giovane assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Santa Maria a Monte. I concorrenti dovranno preparare un antipasto freddo e un primo piatto, a partire da una serie di ingredienti a sorpresa.

Di assoluto valore la Giuria chiamata a decidere le sorti della disfida: Alessandro Trolese Vicepresidente Confcommercio Pisa, i consiglieri comunali Virginia Mancini, Marco Biondi e Maurizio Nerini, la dirigente scolastica Maria Paola Ciccone, lo chef del Bagno Foresta Bruno Benvenuti, il giornalista Luca Tronchetti, Gabriele Vannucci della Tirrenica Mobilità.

A condurre la serata il giornalista Alessio Giovarruscio