Al Bagno Maddalena presentata l’ottava edizione di “Mare D’Argento”

TIRRENIA – È stata presentata presso il Bagno Maddalena a Tirrenia l’ottava edizione di “Mare D’Argento” manifestazione organizzata da Confcommercio in piena sintonia con il Comune di Pisa, Conflitorale e la Palp (Pubblica Assistenza del Litorale Pisano).

di Antonio Tognoli

Tutti i martedì a partire dal 21 luglio fino al 15 settembre ci sarà la possibilità di avere per le persone Over 65 con meno possibilità economiche ed ISEE singolo inferiore a 20.000 un ombrellone nei 24 stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa.

Il servizio sarà gestito dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, come spiegano Aldo Cavalli e Antonella Serani, rispettivamente presidente e operatrice della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano. “Gli aventi diritto residenti nel Comune di Pisa potranno fare richiesta al “Punto Insieme” del Litorale Pisano telefonando allo 050/36750, il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13, oppure via mail a palp.pari@gmail.com, mentre gli altri Comuni della Zona Pisana che intendono aderire al progetto indicheranno lo sportello preposto a tale compito. Le richieste degli utenti saranno soddisfatte in base all’ordine di presentazione della domanda, fino all’esaurimento dei posti disponibili”.

Gli stabilimenti balneari aderenti al progetto sono: Bagno Arcobaleno, Bagno Marco Polo, Pia Para Ti, Bagno Maddalena, Bagno Maestrale, Bagno Meloria, Bagno Vittoria (Tirrenia), Bagno Laura, Bagno Nettuno, Bagno Delfino, Bagno Rosa, Bagno Fiorella, Bagno Alma, Bagno Europa, Bagno Florida, Bagno Venere, Bagno Roma, Bagno Mary, Bagno Miramare, Bagno Lomi, Bagno Rosalba, Bagno Nirvana, Bagno Lido (Calambrone), Single Fin Tuscany.

Un momento della conferenza stampa al Bagno Maddalena di Tirrenia

“Ringrazio i Fratelli Tempestini che ci hanno ospitato al Bagno Maddalena, il Comune di Pisa e la Palp che sono sempre presenti e disponibili. Un grazie anche agli stabilimenti balneari che in un momento così delicato stanno dando la massima disponibilità. Questo non era scontato in un periodo come questo legato alla pandemia tuttora in corso. E mentre si stanno facendo i conti di quante aziende chiuderanno gli stabilimenti balneari con questa iniziativa tendono la mano a chi ha veramente bisogno come gli anziani. Tanto di cappello a questi imprenditori“, afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Ringrazio il Dott. Fontani la Confcommercio e la Pubblica Assistenza del Litorale. In un momento difficile come questo, siamo contenti di essere qui. In qualche modo ce l’abbiamo fatta ed essere riusciti a far partire” Mare D’Argento” è motivo per noi di grande orgoglio perché la situazione economica non. é delle più rosee e gli anziani hanno comunque bisogno di venire qualche ora sul mare anche se le al condizioni economiche non glielo permettono“, afferma Gianna Gambaccini assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa.

“Confcommercio Pisa ha lavorato anche nel periodo del lockdown per far partire queste iniziative. Noi ribadiamo la nostra presenza sul litorale e aspettiamo la gente a braccia aperte contribuendo ad alleggerirne i pensieri in un momento non facile“, afferma Virgilio Ruglioni presidente dei commercianti di Tirrenia

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di essere qua nonostante le vicende del Covid 19, ma larga è stata la nostra attenzione verso il sociale anche quest’anno. Da diversi anni ormai siamo parte attiva di questo progetto, ormai questa è diventata una famiglia. Purtroppo non è così scontato che tutti possano permettersi di prendere un ombrellone al mare quindi abbiamo pensato anche quest’anno che nonostante il periodo post Covid questa iniziativa non doveva fermarsi, ma ripetersi“, afferma Fabrizio Fontani presidente Sib Conflitorale.