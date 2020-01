Al Caracol a Pisa i monologhi di Paolo Giommarelli

PISA – Nuovo appuntamento sul palco del Caracol via Cattaneo 64)! con i monologhi della rassegna teatrale SMAC. Giovedì 23 gennaio alle 21.30 l’attore pisano Paolo Giommarelli porterà in scena “Ars Amatoria” da Ovidio e fornirà la giusta tecnica per affinare l’arte della conquista.



Ingresso 10 euro, riservato Soci Arci

Un’ora di letture che vola per il sarcasmo, la magistrale interpretazione dell’attore e delle note di contrabbasso di Matteo Anelli.È dedicato particolarmente agli uomini, e insegna loro come cercare la donna da amare, come conquistarla e come mantenerne a lungo l’amor. È dedicato alle donne, e insegna loro tutte le malizie per conquistare l’uomo Secondo il poeta romano Ovidio per riuscire a conquistare chi si ama (o anche solo chi si desidera), non servono infatti magie, alchimie o il miracolo di una reciproca affinità: basta una buona tecnica. Ovidio spiega,in forma e stile di parodia, i trucchi per avvicinare le fanciulle e indicazioni su come vestire, comportarsi, presentarsi per conquistarle. Un affresco dettagliato dei costumi della Roma Imperiale, lontani dagli schemi tradizionali all’insegna del piacere e dell’amore libero, divinità comprese.