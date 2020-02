Al Centro Polivalente San Zeno presentazione con Marchetti Editore

PISA – Nuova presentazione con Marchetti Editore: l’appuntamento è con la raccolta di poesie e brevi racconti Gli angeli suonano il basso, del curvy coach Francesco Simone, che si terrà al Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno, 17 – Pisa) venerdì 7 febbraio alle ore 16:30.

Interviene, oltre all’autore, Marco Cecchi, responsabile del Centro.

Letture di Daniela Bertini (attrice, associazione Il Gabbiano).

A seguire sarà offerto ricco buffet.

Francesco Simone è un wellness coach. Nato e cresciuto in Salento, da quasi 30 anni vive a Pisa, città nella quale si è laureato nel settore farmaceutico. Si è affermato a livello nazionale per i suoi progetti professionali dedicati al benessere psicofisico della donna. Più volte ospite in tv e sulla stampa nazionale per le sue attività professionali, il suo personaggio ha incuriosito da qualche anno anche per i suoi racconti e le sue poesie, emotivamente intensi e in linea con lo stile comunicativo dei social network. È stato definito sul web “il trainer poeta” per le sue doti di sensibilità e intensità emoti